Zum Tod von Kurt Pohlen Rheindahlen hat seinen „Bezirksfürsten“ verloren

Dass er in die Politik kam, war einem Zufall geschuldet. Einem Zufall, seiner Hilfsbereitschaft und einer Prise Überredungskunst. Doch als Kurt Pohlen 1956 in die CDU eintrat, gewannen die Christdemokraten in ihm einen Politiker, der drei Jahrzehnte (1964 bis 1994) lang im Stadtrat wirken, 23 Jahre Bezirksvorsteher in Rheindahlen (1966 bis 1989) sein sollte. Ein Mann, der im Ort und darüber hinaus vieles bewirken und schaffen sollte.