Deutsche Langstrecken-Meisterschaft am 4. Mai im Sportpark Wie Wassenberg vor Sport-Deutschland glänzt

INFO

Der Sportpark steht am 4. Mai ganz im Zeichen der Deutschen Langstrecken-Meisterschaften. Los geht es mit den Nachwuchsläufen, etwa 12 Uhr, ab 16.15 Uhr sind die Senioren am Start. Die Hauptläufe (10.000 Meter der Männer und Frauen) sollen am Abend gegen 20 Uhr stattfinden. Mehr Infos zu den Titelkämpfen in Wassenberg, bei denen es auch um wichtige Quali-Punkte für die EM in Rom und für die Olympischen Spiele in Paris geht, gibt es unter www.leichtathletik.de.