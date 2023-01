Weitsprung-Olympiasiegerin Mihambo legt wieder los - und will „abliefern“

Und so kann Mihambo am Freitag in Karlsruhe erst einmal über 60 m (ab 18.30/Livestream auf swr.de) zeigen, was sie drauf hat. Am Sonntag fliegt sie dann beim Hallen-ISTAF in Düsseldorf (ab 14. Uhr/Livestream auf zdf.de) erstmals in die Weitsprunggrube. „Die Freude ist sehr groß“ vor dem Saisonstart, sagte sie.