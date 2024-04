Packender Schlussspurt Jepchirchir stellt in London neuen Marathon-Weltrekord auf

Der London-Marathon fand diesmal auch in Gedenken an den verstorbenen Weltrekordler Kelvin Kiptum statt, der Kenianer hatte im vergangenen Jahr zum dritten Mal an der Themse gewonnen. Im Februar war Kiptum bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Vor dem Rennen spendeten ihm die Läufer 30 Sekunden lang Applaus.