Ehemaliger KAB-Vorsitzender Trauer um Wolfgang Sommer aus Ossenberg

Sommer kam 1939 in Dresden zur Welt. Als die Stadt im Bombenhagel lag, floh er mit Mutter und Schwester. Der Vater blieb im Krieg, die Familie landete in Düsseldorf. Dort wuchs er in der Altstadt auf. Ein raues Pflaster sei das gewesen, betonte er rückblickend. Mit zwölf Jahren landete er in einer katholischen Jungschar-Gruppe und lernte dort einen Pfarrer kennen, der ihm viel mitgegeben habe. Eine Lehrstelle als Bauschlosser suchte er sich selbst, beendete sie erfolgreich, besuchte die Handelsschule, kam zur Bundeswehr und absolvierte dann eine kaufmännische Lehre. Einige Jahre arbeitete er im Verkauf eines Düsseldorfer Unternehmens, bevor er das Angebot bekam, bei Uni­tecta (später Desowag) in Rheinberg als Versandleiter anzufangen. Er sagte zu und zog mit der Familie nach Ossenberg. Er blieb bis zur Rente beim Holzschutzmittelhersteller. Seit die Kinder, zwei Söhne und eine Tochter, aus dem Haus waren, lebten er und Ehefrau Elisabeth allein im Haus am Willinger Weg.