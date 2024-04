„Es wird schwer sein, das zu wiederholen“ Lange Sprint-Karriere bedeutet Bolt mehr als Weltrekorde

Für den einstigen Sprint-Star Usain Bolt ist die Dauer seiner Überlegenheit rückblickend nach eigenen Worten viel bedeutender als seine Weltrekorde. „Ich habe über einen so langen Zeitraum dominiert, das hat es noch nie gegeben und es wird schwer sein, das zu wiederholen“, sagte der 37 Jahre alte Jamaikaner dem TV-Sender Eurosport in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview.