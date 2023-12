Nach dem Kahlschlag in Issum „David gegen Goliath“ im Kampf um Diebels

Als Mann des Jahres würde er sich bestimmt nicht bezeichnen, aber es stimmt, nie zuvor war er so oft in der Zeitung wie in diesem Jahr. Und nie hatte er so viele schlaflose Nächte. Wie viele? „Da fragen Sie am besten meine Frau“, sagt Thomas Engelsiepen und lacht bitter. Er ist Betriebsratsvorsitzender bei der Issumer Brauerei, bei Diebels. Seit dem 30. August ist nichts mehr, wie es war. Da verkündete der internationale Großkonzern, in dessen Portfolio die kleine Diebels-Brauerei steckt, dass sie eine Abfülllinie schließen wird. Und die Hälfte der Mitarbeiter nicht mehr gebraucht werden. Für Mitarbeiter und Engelsiepen war es ein Schock.