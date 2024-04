Ältester Rekord der Leichtathletik Alekna bricht Uralt-Diskus-Weltrekord von Jürgen Schult

„Ich stehe immer noch ein wenig unter Schock, es ist schwer zu verstehen, was ich getan habe“, sagte Alekna im litauischen Rundfunk. Der Weltrekord sei aber nicht sein Ziel gewesen. „Gold bei den Olympischen Spielen ist das Ziel dieser Saison. Darauf konzentriere ich mich mehr.“ Der 21-Jährige ist damit Top-Favorit für die Spiele in Paris, zwei Monate zuvor stehen Anfang Juni noch die Europameisterschaften in Rom an.