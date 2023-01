Leichtathletik Frühere Hürden-Europameisterin Roleder beendet Karriere

Die frühere Hürden-Europameisterin Cindy Roleder beendet nach der Hallen-Saison ihre Karriere. Das sagte die 33-Jährige der „Mitteldeutschen Zeitung“ und der „Leipziger Volkszeitung“. „Ich bin jetzt 33 Jahre alt und habe immer wieder ein neues Wehwehchen und ich bin vom Kopf her so, dass ich mir denke, ich habe viel erreicht, mir reicht's jetzt auch“, sagte Roleder. Die Hallen-DM am 18. Februar in Dortmund sollen ihr letzter Auftritt sein. Gelingt ihr die Qualifikation für die Hallen-EM in Istanbul, würde sich die Profi-Rente auf Anfang März verschieben: „Mit einem internationalen Wettkampf aufzuhören, wäre natürlich besonders.“