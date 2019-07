„Ein Hauch von Olympia“ : Berlin startet Experiment „Die Finals“

Berlin Das neue Format "Die Finals" vereint die deutschen Meisterschaften in zehn Sportarten zu einem Mega-Event. Von der Premiere in Berlin versprechen sich auch die TV-Sender viel.

3300 Sportler, zehn Sportarten und ein gigantisches Experiment: Ein "Mini-Olympia" in Berlin - das ist der Plan aller Beteiligten, wenn in dieser Woche "Die Finals" starten. Deutsche Meisterschaften unterschiedlichster Couleur sollen gebündelt als Multisportevent die Herzen der Zuschauer erobern. Ein ambitioniertes Projekt, doch die Öffentlich-Rechtlichen sind überzeugt und fahren groß auf.

"Das ist schon ein Hauch von Olympia. Wir kommen da mit Wucht um die Ecke", sagte Thomas Fuhrmann, der Leiter der ZDF-Hauptredaktion Sport, dem SID. 20 Stunden Sport zeigen ARD und ZDF am Wochenende des 3. und 4. August, wenn alle zehn Sportarten parallel in der Hauptstadt ihre Meister suchen. Am Samstag beginnt das Erste um 10.00 Uhr, das Zweite einen Tag später um 10.15 Uhr. Dazu sind die Wettkämpfe online einzeln im Livestream abrufbar.