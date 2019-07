Leichtathletik : Siege für Speerwerfer Röhler und Sprinterin Lückenkemper in Luzern

Luzern Erfolge für die deutschen Leichtathleten: Speerwerfer Thomas Röhler und Sprinterin Gina Lückenkemper haben beim Meeting in Luzern gewonnen.

Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler hat mit einem knappen Sieg beim Leichtathletik-Meeting in Luzern ansteigende Form in der WM-Saison bewiesen. Der 27 Jahre alte Europameister aus Jena gewann die Konkurrenz am Dienstagabend im letzten Versuch noch mit 86,51 Metern. Der EM-Zweite Andreas Hofmann lag als Zweiter (86,45) allerdings nur sechs Zentimeter hinter Röhler. Bester Speerwerfer der WM-Saison bleibt damit Magnus Kirt: Der EM-Dritte aus Estland hatte am 22. Juni im finnischen Kuortane 90,61 Meter weit geworfen, Hofmann ist Zweiter mit 89,65 Metern.