Viersener Meeting feiert Jubiläum : Hochsprung ohne große Sprünge

Alexandra Plaza 2018 in Viersen. Foto: Knappe, Jörg (jkn)

Viersen Das Internationale Hochsprung-Meeting geht in Viersen am Sonntag bereits zum 25. Mal über die Bühne. Ein Jubiläum, das ein Schlaglicht darauf wirft, wie sehr Leichtathletik-Veranstaltungen ums Überleben kämpfen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von David Beineke

Dass das Internationale Hochsprung-Meeting am Sonntag bereits zum 25. Mal in Viersen über die Bühne geht, ist eigentlich ein triftiger Grund zum Feiern. Doch auf der Sportanlage an der Löh sind mit Blick auf das Jubiläum keine Besonderheiten vorgesehen. „Darauf haben wir ganz bewusst verzichtet. Wir wollten unser Budget nur in die Qualität der Athleten stecken“, sagt Meeting-Direktor Detlev Vieth.

Die Aussage des Mannes, der die Traditionsveranstaltung 1995 bei der LG Viersen zunächst als kleines Nachwuchspringen auf den Weg brachte, macht deutlich, dass das Geld nach wie vor nicht gerade locker sitzt. Trotz des exzellenten Rufs und eines 1999 gegründeten Fördervereins sind auch anlässlich des Jubiläums keine Extravaganzen drin. Ganz im Gegenteil: Jahr für Jahr wird darum gekämpft, das Hochsprung-Meeting mit dem seit 2003 ergänzten Frauenwettbewerb zumindest in gleicher Qualität wie im Vorjahr auf die Beine zu stellen. Vieth will zwar keine Zahlen nennen, doch ein mittlerer fünfstelliger Betrag werde benötigt, so viel lässt er sich entlocken. „Wir haben zwar einige sehr treue Sponsoren, aber bei anderen ist Klinkenputzen angesagt“, betont Vieth.

Info Jungfleisch springt erstmals in Viersen Frauenwettbewerb Vor den Männern (15 Uhr) sind seit 2003 die Frauen dran (13 Uhr). Topspringerin Am Sonntag springt erstmals die deutsche Nummer eins Marie-Laurence Jungfleisch in Viersen.

Eine Mühe, die sich auszahlt, denn Viersen ist zusammen mit der Veranstaltung in Bühl unter den Spezial-Meetings im Freien in der deutschen Leichtathletikszene zu einem Stabilitätsfaktor geworden. Während andere Hochsprung-Veranstaltungen kommen und gehen, ist auf die Viersener Verlass. So verabschiedete sich zum Beispiel im Vorjahr aus wirtschaftlichen Gründen nach der 40. Auflage das Meeting in Eberstadt, das sich dank eines riesigen Budgets und entsprechender Topspringer sogar Weltruhm erarbeitetet hatte. Das Meeting in Sinn hatte zwischenzeitlich pausiert, fand im Juni 2019 aber auch zum 25. Mal statt. Die Veranstaltung in Langen bei Bremerhaven ist schon lange Geschichte, und auch das Meeting an der Kölner Sporthochschule, das seinen Ursprung in der Halle hat, wurde zumindest als Freiluft-Version voriges Jahr eingestellt.

„Ich kann nur den Hut davor ziehen, was ein positiv Verrückter wie Detlef Vieth auf die Beine stellt. Vor dem Hintergrund von Sicherheitskonzepten und Dopingkontrollen wird es immer aufwendiger, solche Veranstaltungen zu organisieren. Und die Dominanz des Fußballs macht es auch nicht einfacher, an Sponsoren zu kommen“, sagt Hochschullehrer Wolfgang Ritzdorf, der hinter dem Meeting in Köln steckt und Hochspringer aus aller Welt an der Sporthochschule trainiert. So ist es auch kein Wunder, dass er zu den Dauergästen in Viersen gehört. „Wir brauchen diese Meetings. Gerade für Athleten an der Schwelle sind sie eine gute Möglichkeit, sich auf internationalem Niveau zu messen“, betont Ritzdorf. So verzichten die von ihm betreuten Springer auch schon mal auf höhere Gagen bei internationalen Stadion-Meetings, um auf kleineren Veranstaltungen zu springen. Am Sonntag kommt er mit dem Mexikaner Edgar Rivera, der 2017 in Viersen schon mal mit 2,28 Metern gewann und im selben Jahr WM-Vierter wurde (2,29).

Die Athleten wissen eben, was sie an Viersen haben. „Die Springer machen untereinander Werbung für unser Meeting“, weiß Detlef Vieth. Schließlich bekommen sie dort auch ihre zugesagten Prämien, wenn sie wegen einer Verletzung mal die Konkurrenz abbrechen müssen. Wie zum Beispiel Deutschlands aktuell bester Springer Mateusz Przybylko, der dafür im vergangenen Jahr eine finanziell lukrativere Startmöglichkeit sausen ließ, nach Viersen kam, dort mit 2,30 Metern siegte und anschließend in Berlin mit 2,35 Metern Europameister wurde.