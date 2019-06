Einspruch abgewiesen : Testosteron-Regel bleibt für Semenya ausgesetzt

Lausanne Die umstrittene Testosteron-Regel des Leichtathletik-Weltverbandes IAAF bleibt Caster Semenya ausgesetzt. Das Schweizer Bundesgericht wies einen Antrag ab, die umstrittene Regelung mit sofortiger Wirkung wieder einzuführen.

Demnach müssen Athletinnen über bestimmte Strecken (400 m bis eine Meile) einen Grenzwert von fünf Nanomol pro Liter für körpereigenes Testosteron einhalten. Dies zwingt Sportlerinnen mit "Differences of Sexual Development" (DSD) wie Hyperandrogenämie zur teils deutlichen künstlichen Senkung. Semenya ist dazu nicht bereit.

Nach Angaben ihrer Anwälte darf Semenya allerdings trotz der derzeitigen Aussetzung nicht über 800 m am Diamond-League-Meeting in Rabat am 16. Juni teilnehmen. Der Präsident des marokkanischen Verbandes habe ihr das Startrecht verweigert. Semenya geht derzeit den Gründen für die Ablehnung nach.