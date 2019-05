Einspruch abgelehnt : Caster Semenya verliert Klage gegen Testosteron-Limits

Lausanne Caster Semenya hat vor dem Internationalen Sportgerichtshof im Streit um Testosteron-Grenzwerte für Frauen eine juristische Niederlage erlitten. Sportlerinnen mit erhöhten Testosteronwert müssen diesen demnach auch weiterhin mit Medikamenten künstlich senken.

Die IAAF will über bestimmte Strecken (400 m bis Meile) einen Grenzwert für körpereigenes Testosteron von fünf Nanomol pro Liter einführen. Dies zwingt Athletinnen mit "Differences of Sexual Development" (DSD) wie Hyperandrogenämie dazu, ihren Testosteronwert, der teilweise deutlich über dem Grenzwert liegt, künstlich zu senken. Semenyas Testosteronwerte sind nicht öffentlich bekannt.

Der CAS erklärte in seiner Mitteilung, dass die Regularien zwar "diskriminierend" seien, eine Mehrheit des dreiköpfigen Gremiums fand allerdings, dass "diese Benachteiligung notwendig, angemessen und ein verhältnismäßiges Mittel sind, um das Ziel der IAAF zu erreichen, die Integrität des Frauensports in den beschränkten Disziplinen aufrechtzuerhalten". Zudem äußerte das Gremium einige "ernsthafte Bedenken" über die praktische Anwendbarkeit der Regelungen.

Die IAAF reagierte "erfreut" auf die CAS-Entscheidung und erklärte, die Regelungen würden am 8. Mai inkrafttreten. Ab diesem Zeitpunkt müssten alle Athletinnen in den genannten Disziplinen die Regeln einhalten. Die Einschränkung, dass Athletinnen sechs Monate lang vor internationalen Starts unter dem Grenzwert liegen müssen, wurde zunächst ausgesetzt. Sportlerinnen die vor oder ab dem 8. Mai die Grenzwerte einhalten, seien bei der in knapp fünf Monaten stattfindenden WM in Doha (27. September bis 6. Oktober) startberechtigt.