Medienberichte : Russland droht ein neuer Doping-Skandal

Berlin Russland droht nach Einschätzung britischer Medien ein neuer Doping-Skandal und womöglich sogar der erneute Ausschluss von den Olympischen Spielen. Im Mittelpunkt: Hochspringer Danil Lysenko.

Nach einem Bericht der Sunday Times sorgen neue Manipulationsvorwürfe für Aufregung, in deren Mittelpunkt der russische Hochspringer Danil Lysenko steht.

Der Hochspringer war für die Leichtathletik-EM im vergangenen Jahr in Berlin gesperrt, weil er den Dopingermittlern für mögliche Tests nicht seine Aufenthaltsorte genannt hatte. Lysenko zählte zu den Medaillenkandidaten.

Im Anschluss sollen offizielle Vertreter des russischen Leichtathletik-Verbandes Rusaf versucht haben, dem Athleten mit illegalen Tricks zu helfen. So sollen Dokumente verfasst worden sein, die belegen, dass Lysenko zu krank gewesen sei, um sich ordnungsgemäß abzumelden. Diese Dokumente stammen angeblich von Ärzten, die es gar nicht gibt und die in einer Scheinklinik in Moskau gearbeitet haben sollen.