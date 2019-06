Deutsche Weitspringerin glänzt im Rom : Malaika Mihambo springt Sieben-Meter-Klub bei

Rom Malaika Mihambo ist bestens in die internationale Freiluft-Saison gestartet. Die Weitsprung-Europameisterin aus Schwetzingen gewann das Diamond-League-Meeting in Rom mit Jahresweltbestleistung.

Europameisterin Malaika Mihambo hat einen glänzenden Start in ihre internationale Freiluft-Saison hingelegt und gehört nun als achte deutsche Weitspringerin zum Sieben-Meter-Klub. Die 25-Jährige aus Schwetzingen gewann am Donnerstagabend beim Diamond-League-Meeting in Rom mit der Jahresweltbestleistung von 7,07 Metern. In einem hochkarätigen Feld verwies Mihambo Dreisprung-

Olympiasiegerin Caterine Ibarguen aus Kolumbien (6,87 Meter) schon deutlich auf Platz zwei. Dritte wurde die 32 Jahre alte Weitsprung-Olympiasiegerin Brittney Reese aus den USA (6,76).