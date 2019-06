Leichtathletik-Meeting in Turku : Zweite Plätze für Thomas Röhler und Christoph Harting

Turku Die beiden Olympiasieger Thomas Röhler und Christoph Harting sind beim Leichtathletik-Meeting in Turku auf zweiten Plätzen gelandet. Christoph Harting knackte die WM-Norm für Doha.

Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler ist beim Leichtathletik-Meeting in Turku Zweiter geworden und hat seinen dritten Sieg in der WM-Saison klar verpasst. Mit 86,33 Metern musste sich der 27-Jährige aus Jena am Dienstagabend wie im Vorjahr aber nur dem Esten Magnus Kirt geschlagen geben. Der EM-Dritte von 2018 in Berlin gewann mit starken 88,32 Metern. Dritter wurde London- Olympiasieger Keshorn Walcott aus Trinidad und Tobago mit 86,09 Metern. Röhler hatte in diesem Jahr schon in Nanjing und bei seinem Heimspiel in Jena gewonnen.