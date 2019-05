Verrückte Szene aus US-Leichtathletik : „Superman-Hechtsprung“ über die Ziellinie sichert Hürdenläufer den Sieg

Arkansas Wenn man nicht schneller ins Ziel laufen kann als die Konkurrenz, muss man eben ins Ziel fliegen. Das dachte sich auch Hochschul-Leichtathlet Infinite Tucker und setze zum Hechtsprung an.

Besondere Situationen bedürfen besondere Maßnahmen: Der Leichtathlet Infinite Tucker hat dank eines Hechtsprungs à la Superman über die Ziellinie den 400-Meter-Hürdenlauf bei einem Hochschul-Meeting in Arkansas gewonnen. Der Abstand auf der Zielgeraden zu Teamkollege Robert Grant war so knapp, dass er vor dem Zielstrich zum Sprung ansetzte und so als Erster in 49,49 Sekunden ins Ziel „flog“. Er landete auf seinem Oberkörper und blieb erst einmal liegen.