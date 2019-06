Mihambo bricht den 7-Meter-Bann : „Es war an der Zeit“

„Es war an der Zeit“

Hamburg/Rom Weitspringerin Malaika Mihambo hat sich auf ein neues Niveau katapultiert. Nach ihrem ersten 7-Meter-Sprung ist die Europameisterin nun auch eine Medaillenkandidatin für die anstehende WM.

Malaika Mihambo riss nur kurz die Arme hoch und winkte fast ein bisschen schüchtern ins Publikum. Die 25-Jährige konnte kaum glauben, was sie da auf der Anzeigentafel im Olympiastadion von Rom sah: 7,07 Meter. "Ich bin sprachlos", sagte Mihambo nach ihrem ersten 7-Meter-Sprung überhaupt: "Es war an der Zeit, diese 7 Meter endlich aus mir herauszuholen."

Nach ihrem Gala-Auftritt in der Diamond League ist Mihambo derzeit die absolute Nummer eins der Weitsprung-Welt - und spätestens jetzt auch eine heiße Medaillenkandidatin für die anstehende WM in Katar (27. September bis 6. Oktober). Schließlich ist ihr Plan ganz auf die Titelkämpfe in der Wüste ausgelegt.