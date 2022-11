Junge Voltigier-Sportler aus dem Gelderland : Von Nachwuchs- zu Spitzensportlern

Die jungen Sportler im Foyer des Hotels van Bebber. Foto: Kosmas Thämmig

Gelderland Junge Reitsportbegeisterte aus dem Gelderland schafften es zum Voltigier-Landesstützpunkt in Köln. Ihre Titelbilanz ist beeindruckend. Zur Belohnung gab es ein Wochenende bei Familie Gashi aus Geldern im Hotel van Bebber in Xanten.

Vor 15 Jahren sammelten junge Reitsportbegeisterte aus dem Gelderland ihre ersten Erfahrungen in den Kindergruppen der dünn gesäten Voltigier-Vereine am Niederrhein. Sie blieben am Ball und entwickelten sich bis heute zu hochathletischem Sport auf nationalem sowie internationalem Spitzenniveau. Damals ahnten die sportlichen Kids, die aus Rheurdt, Pfalzdorf, Kleve, Moers, Mönchengladbach und Neuss stammen, noch nicht, dass sie eines Tages am Landesstützpunkt in Köln (VV Köln-Dünnwald) gemeinsam trainieren und im Jahre 2022 mit ihrem U18-Junior-Team beeindruckend abräumen würden: Medaillen bei dem CVI Belgium, Landesmeister im Gruppenvoltigieren, Landesmeister im Einzel der Herren, Landesmeister und Landesvizemeister im Einzel der Damen, Deutscher Vizemeister im Gruppenvoltigieren, Deutscher Meister im Einzel der Herren, Deutscher Vizemeister im Einzel der Damen und Europameister im Einzel der Herren – alle diese Titel stehen mittlerweile in ihrer Bilanz. Das musste jetzt einmal angemessen gefeiert werden.

Seit Jahren schon fiebert die Fan-Familie Gashi, bestehend aus Bledi, Denis, Lorenzo und natürlich „Mama“ Giuska, mit den jungen Talenten. Kosmas Thämmig: „Die in Geldern lebende Familie Gashi, die sich mit ihren kulinarischen Fähigkeiten zunächst in Kevelaer und nun in Xanten einen hervorragenden Ruf erarbeitet hat, verfolgt schon seit Jahren die Voltigiersport-Engagements einiger Sprösslinge ihrer Stammkunden. Ihr Restaurant, damals in Kevelaer beheimatet, war oftmals die Anlaufstelle der Eltern nach einem anstrengenden Schritt-Galopp-Turnier der Klein-Kinder-Gruppen.“ Die Eltern belohnten sich mit der Küche der Familie Gashi dafür, dass sie geduldig und mit Freude den Sport ihrer Kinder das ganze Wochenende über geteilt haben.

„Die Kinder wurden größer, der Sport wurde peu à peu aufregender“und die Fan-Familie Gashi ließ sich stets ausführlich von den Turniererfolgen, die zunächst am Niederrhein, später im gesamten Rheinland errungen wurden, berichten. Mittlerweile sind aus den Kindern junge Erwachsene geworden, die Eltern besuchen die nationalen und internationalen Turniere nur noch als Zuschauer und die Fan-Familie Gashi verfolgt die atemberaubenden Pflicht- und Kürdurchgänge in den Zirkeln der Wettkampfstätten via Livestream“, erzählt Kosmas Thämmig.