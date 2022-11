Kein Bargeld am Wochenende : Technische Fusion der Sparkasse Rhein-Maas ist abgeschlossen

Kreis Kleve Am Wochenende mussten Kunden der Sparkasse Rhein-Maas Einschränkungen durch die technische Fusion hinnehmen, unter anderem bei Bargeld an Automaten und bei EC-Karten. Jetzt ist die Fusion abgeschlossen.

Die monatelangen Vorarbeiten waren am Wochenende in einen weiteren Kraftakt gemündet: Rund 50 Mitarbeiter der Sparkasse, vor allem in der Organisationsabteilung, aber auch in den Marktbereichen hatten gemeinsam mit dem Rechenzentrum „Finanzinformatik“ die Datenzusammenführung der Sparkassen Rhein-Maas und Goch-Kevelaer-Weeze umgesetzt und dann am Sonntagnachmittag getestet, ob alle Systeme einwandfrei liefen. Georg Tönnissen: „Aufgrund verschiedener Testläufe und der umfangreichen Vorarbeiten waren wir zuversichtlich, dass es keine Probleme geben würde, aber gespannt ist man natürlich doch. Unser Dank gilt allen Mitarbeitenden, die an der Technischen Fusion mitgewirkt haben und so vorzeitig die Umstellungsarbeiten abschließen konnten.“