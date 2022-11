Wettkämpfe und Feier zum ‚100+2-Jährigen‘ : So feierte die DLRG Erkelenz ihr besonderes Jubiläum

Rettungssport Die Ortsgruppe der DLRG Erkelenz wurde bereits 1920 gegründet und konnte nach der Pandemie nun endlich das 100+2-jährige Bestehen feiern. Dabei gewannen die Sportler auf den Landesmeisterschaften im Erka-Bad auch einen ganz besonderen Titel.

Nach einem schweren Schwimmunglück in Binz auf Rügen, bei dem 17 Menschen starben, wurde die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am 19. Oktober 1913 gegründet. Weniger als sieben Jahre später wurde dann bereits die DLRG-Ortsgruppe Erkelenz ins Leben gerufen. Der Schwimmverein „Gut Naß“ gründete diese Ortsgruppe am 13. Juli 1920 – so zumindest steht es im Protokollbuch des Vereins. Damit ist die DLRG Erkelenz einer der ältesten Ableger der freiwilligen Wasserrettungsorganisation in Deutschland und konnte am vergangenen Wochenende endlich ihr 100-Jähriges bestehen nachfeiern.