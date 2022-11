Heimat- und Verschönerungsverein Veert : Veert erinnert an die Namen der alten Bauernhöfe

Veert Die Arbeitsgruppe Brauchtumspflege des Heimat- und Verschönerungsvereins informiert auf Schildern über die Geschichte der Anwesen.

Alte Karten mit Fluss- und Bachläufen in der Gemeinde Veert, als das Dorf noch nicht so dicht besiedelt war wie heute, dienten als Vorlage. In einer Einwohnerliste von 1897 stehen beispielsweise 40 Ackerer und Grundbesitzer mit Gehöften oder Katen. So ist die Arbeitsgruppe stolz darauf, dass in diesem Jahr bereits an 22 Positionen die Namen ehemaliger Höfebezeichnungen aufgestellt werden konnten. Witterungsbeständige Schilder, entweder auf Pfosten gesetzt oder per Aufhängung fixiert. „Die Eigentümer waren sehr kooperativ. Mit den Bewohnern kam hier und da zu Abweichungen und Abstimmung einer der korrekten Schreibweise. Unser Zielt ist zunächst einmal 30 Namensschilder, und das haben wir fast erreicht. Damit schließen wir ausnahmsweise auch die beiden Kapellen, im Volksmund „Genieler Dom“ in Geniel und die „Kleinkevelaer“, eine Kapelle nahe Opheis, ein. Die Anbringung dort sehen wir als Spende unsererseits an die Kirchengemeinde an“, berichtet Kubon.