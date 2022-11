Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen : Stiftungen unterstützen Kultur und Sport

Die beiden Stiftungen der Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen mit Hauptsitz an der Hohenfuhrstraße unterstützen wieder viele Projekte in den Vereinen. Foto: Joachim Rüttgen

Es ist zwar noch etwas zu früh für Weihnachtsgeschenke, aber unter dem Motto „Menschen verstehen, Sicherheit geben, Zukunft mitgestalten“ stehen die Ausschüttungen der Sparkassen-Stiftungen für 2022. Die Kuratorien der beiden Sparkassen-Stiftungen haben in ihrer aktuellen Herbstsitzung über 13 Anträge beraten. Dabei wurde Geld für die Durchführung von kulturellen Projekten sowie sportlichen und sozialen Aufgaben in Hückeswagen und Radevormwald beantragt.

In Radevormwald beziehen sich die Beschlüsse des Kuratoriums der Bürgerstiftung auf die Musikschule, die einen Zuschuss zur Durchführung der traditionellen Gitarrentage 2023 in Radevormwald erhält. Und der Kulturkreis darf sich über eine finanzielle Unterstützung für zwei Aufführungen des Stücks „Ein Mords-Sonntag“ der Theater-AG „MaskeRader“ im Frühjahr 2023 freuen. Das Kuratorium der Sport- und Sozialstiftung hat entschieden, dass für das Ambulante Ökumenische Hospiz die Kosten zur Schulung von ehrenamtlichen Mitarbeitern zur Trauerbegleitung für Kinder und Jugendliche übernommen werden. Der Schützenverein renoviert seine Bogenschießanlage am Hölterhof. Hierfür gibt es ebenso eine Unterstützung wie einen Zuschuss zur Anschaffung von Trainingsmaterialien für den SC 08. Außerdem unterstützt die Sparkassenstiftung die Anschaffung eines Beamers für die Jugendarbeit in der Kirchengemeinde Remlingrade. Der Förderverein der Grundschule Stadt wird unterstützt bei der Durchführung eines Gewaltpräventionskursus für Kinder. Die DLRG-Ortsgruppe Radevormwald erhält einen Zuschuss für die Renovierung des vereinseigenen Bootssteges an der Bever-Talsperre. Und der Förderverein des Theodor-Heuss-Gymnasiums bietet seinen Schülern einen Kletterkursus an, der von der Stiftung finanziell gefördert wird.