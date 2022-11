NRW-Meisterschaft in Wuppertal : Benjamin Bauten trumpft in der Schwimmoper auf

Benjamin Bauten wurde bei den Titelkämpfen über 50 und 100 Meter Freistil jeweils Dritter. Foto: SC Delphin

Geldern Der Sportler des SC Delphin Geldern sichert sich bei den Jahrgangs-Titelkämpfen zwei Bronzemedaillen und stellt drei Gelderland-Rekorde auf.

Die Bilanz von Benjamin Bauten (Jahrgang 2004) bei der NRW-Jahrgangsmeisterschaft auf der Kurzbahn konnte sich wahrlich sehen lassen. Der 18-jährige Sportler des SC Delphin Geldern ging bei den Titelkämpfen in der Wuppertaler Schwimmoper vier Mal an den Start, sicherte sich dabei zwei Bronzemedaillen und stellte zudem drei Gelderland-Rekorde auf. „Benjamin Bauten ist damit nicht nur der schnellste, sondern auch der vielseitigste Schwimmer, den der SC Delphin Geldern bislang hervorgebracht hat“, sagte sein Trainer Jörg Löcker.

Welch hohes Niveau bei den Titelkämpfen, die nach zweijähriger Pause wegen der Corona-Pandemie wieder stattfanden, herrschte, beweist die Tatsache, dass über 100 Meter Freistil im Wettbewerb des Jahrgangs 2004 eine Zeit von unter 55 Sekunden erreicht werden musste, um einen Platz unter den besten sieben Startern zu erreichen. Benjamin Bauten, der seine Bestzeit über diese Distanz in den vergangenen Wochen schon um 0,7 Sekunden gesteigert hatte, gelang dies. Er blieb in der Schwimmoper erstmals unter der 54-Sekunden-Marke. In 53,82 Sekunden belegte Bauten in dem starken Feld den dritten Platz und schwamm dabei einen neuen Gelderland-Rekord.

Über 50-Meter-Freistil sicherte sich der Delphin-Athlet in 24,54 Sekunden (Gelderland-Rekord) die zweite Bronzemedaille. Diese Leistungen hatten Benjamin Bauten offenbar beflügelt. Denn über 100 Meter Lagen zeigte der 18-Jährige ebenfalls ein blitzsauberes Rennen, schwamm gerade auf seiner nicht so geliebten Bruststrecke extrem effektiv und verbesserte seinen erst seit 14 Tagen bestehenden Gelderland-Rekord gleich um 0,7 Sekunden auf 1:02,48 Minuten. Seine gute Form bewies Benjamin Bauten auch im Wettbewerb über 50 Meter Delphin. Er verfehlte in 28,19 Sekunden seine persönliche Bestzeit nur um 0,02 Sekunden.

Zweiter Delphin-Starter in Wuppertal war Felix Specker (Jahrgang 2006). Er konnte bei seinem ersten Wettkampf auf NRW Ebene seine Nervosität nicht ganz ablegen. Ihm unterliefen zwei Fehler, die ihm in den Rennen über 50 Meter Freistil und 50 Meter Rücken die Chance auf neue Bestzeiten kosteten. Dass er gut in Form ist, zeigte Specker über 50 Meter Delphin. Hier verbesserte er sich auf 28,74 Sekunden. „Felix Specker konnte bei seiner ersten Teilnahme bei NRW-Meisterschaften viel lernen. Er kann stolz sein, sich für diesen Wettkampf qualifiziert zu haben“, so Löcker.

In Lina Jonkmans und Tobias Windisch hatten zwei weitere Talente des SC Delphin das Ticket zu den Titelkämpfen gelöst. Sie mussten allerdings verletzt und aus privaten Gründen passen.

(RP)