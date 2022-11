Telefonsprechstunde in Gelderner Krankenhaus : Männergesundheit rückt in den Fokus 

Männergesundheit rückt in den Fokus

Telefonsprechstunde in Gelderner Krankenhaus

Geldern Mit einer Telefonaktion betetilgt sich die Klinik für Urologie und Urologische Onkologie im Gelderner Krankenhaus an der weltweiten „Movember“-Bewegung.

Jedes Jahr im November lassen Männer in aller Welt ihre Bärte wachsen. Mit der Aktion beteiligen sie sich an der Bewegung „Movember“, die auf das Thema Männergesundheit aufmerksam machen will. Darauf deutet auch der Kunstbegriff „Movember“ hin – er setzt sich zusammen aus Moustache, Französisch für Schnurrbart, und November.