Studie von ARD und ZDF : Internet wird immer häufiger und länger genutzt

Mediale Inhalte im Internet werden einer Studie zufolge immer häufiger und länger genutzt. Vier von fünf Menschen in Deutschland nutzen pro Tag das Internet, wie aus der am Donnerstag veröffentlichten Onlinestudie von ARD und ZDF hervorgeht. Täglich genutzt wird das Internet demzufolge mittlerweile von 80 Prozent der Menschen ab 14 Jahren.

Mit einem Plus von vier Prozentpunkten ist das den Angaben zufolge der höchste jemals in der ARD/ZDF-Onlinestudie erhobene Wert. Acht von zehn Menschen nutzen das Internet jeden Tag, sei es für Videos, Mediatheken, Nachrichten, Musikstreaming, Podcasts, Social Media, Chats oder ähnliches - das entspricht annähernd 57 Millionen Personen in Deutschland. Zumindest gelegentlich nutzen 95 Prozent das Internet, also 67 Millionen Menschen. Bei den Personen ab 70 Jahren nutzten im Jahr 2018 29 Prozent das Internet täglich, 2022 sind es 51 Prozent. 2022 umfasst die Gruppe der Offliner in Deutschland nur noch 3,6 Prozent - größtenteils ab 70-Jährige und mehrheitlich Frauen.