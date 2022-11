Noch nicht auf Vorkrisennvieau : Tourismus in Deutschland erholt sich

Wiesbaden Das Statistische Bundesamt teilte am Donnerstag mit, dass sich der Tourismus in Deutschland weiter erholt. Die Zahlen bleiben aber noch hinter dem Vorkrisenniveau zurück.

Der Deutschland-Tourismus bleibt auf Erholungskurs. Im September verbuchten Hotels, Pensionen und andere Beherbergungsbetriebe in Deutschland 47,2 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Das waren 4,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, aber 1,1 Prozent weniger als im September 2019, also im Jahr vor Ausbruch der Corona-Pandemie.