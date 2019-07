Leichtathletik-Meeting in Leverkusen : Stabhochspringer Holzdeppe und Blech knacken Olympianorm

Leichtathletik-Meeting in Leverkusen

Leverkusen Erfolgreicher Tag für die deutschen Leichtathleten beim Meeting in Leverkusen: Die beiden Stabhochspringer Raphael Holzdeppe und Torben Blech knackten die Olympia-Norm, Julian Reus lief über 100 m deutsche Jahresbestzeit.

Der ehemalige Stabhochsprung-Weltmeister Raphael Holzdeppe hat beim Leichtathletik-Meeting in Leverkusen die Norm für die Olympischen Spiele in Tokio 2020 geknackt. Der 29-Jährige aus Zweibrücken meisterte im dritten Versuch die Richtmarke von 5,80 m und zeigte gut zwei Monate vor der Weltmeisterschaft in Doha (28. September bis 6. Oktober) ansteigende Form.