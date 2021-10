2. Liga kompakt : Werder rettet einen Punkt gegen St. Pauli – Hannover nur Remis

Bremen Der FC St. Pauli hat gegen den SV Werder Bremen den nächsten Sieg in der 2. Bundesliga verpasst. Der SV Sandhausen schlägt derweil Dynamo Dresden. Hannover 96 kommt nicht über ein 1:1 gegen Aue hinaus.

SV Werder Bremen – FC St. Pauli 1:1 (0:0)

St. Pauli musste sich nach fünf Siegen in Folge mit einem Punkt begnügen, behauptete mit 26 Punkten jedoch die Tabellenführung. Verfolger Jahn Regensburg (22) tritt am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim Tabellenletzten FC Ingolstadt an. Die Konkurrenten Schalke 04 (22) und 1. FC Nürnberg (21) hatten den Spieltag am Freitag mit Niederlagen eröffnet.