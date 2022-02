Diskussion mit Fortuna-Fan : So erklärt Ginczek seinen unplatzierten Elfmeter gegen Aue

So erklärt Ginczek seinen unplatzierten Elfmeter gegen Aue

Düsseldorf Daniel Ginczek konnte am vergangenen Sonntag gegen Aue sein erstes Tor für die Düsseldorfer erzielen. Ein Fortuna-Fan kritisierte anschließend den nicht ganz so sicher geschossenen Elfmeter. Der Stürmer selbst erklärte darauf die Hintergründe seines unplatzierten Schusses.

So ganz sicher wirkte der Schuss des 30-jährigen Winterzugangs allerdings nicht. Das jedenfalls monierte ein Fortuna-Fan nach der Partie auf Instagram. „Man muss auch ehrlich sein. Gut geschossen war er nicht“, schrieb User „luuges“. „Und jetzt erzählt mir nichts von Torwart ausgeguckt, er hat die ganze Zeit nur den Ball angeschaut. Wenn der Torwart die richtige Ecke hat, dann hat er den. Aber im Nachhinein fragt da keiner mehr nach. Drin ist drin.“

Vor allem der Schluss seiner Ausführungen trifft ins Schwarze. Und dennoch gab es auf diesen Kommentar eine witzige Antwort – und die kam ausgerechnet vom Ginczek selbst. „Recht hast du. Platziert war der nicht. Ich wollte auch nach links schießen“, erklärte der Angreifer. „Aber im Augenwinkel habe ich gesehen, dass der Torwart zu früh springt. Dann musste ich nur noch das Tor treffen. Falls es dich beruhigt: Am Sonntag schieße ich platzierter. Danach ist Rouwen wieder dran.“ Hintergrund: Hennings ist am kommenden Sonntag in Regensburg gesperrt.