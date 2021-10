Rückfall in Flickenteppich-Zeiten : Wie Fortuna in nur vier Tagen alles vergaß

Foto: Christof Wolff 13 Bilder So könnte Fortunas Startelf bei Hansa Rostock aussehen

Analyse Hannover/Düsseldorf Der Düsseldorfer Zweitligist kommt einfach nicht vom Fleck. Die Mannschaft schien endlich ihren Weg gefunden zu haben – und fiel dann bei der Pokalpleite in Hannover in alte Muster zurück. Was beim 0:3 an der Leine besonders unverständlich war.