Beim Pokal-Aus in Hannover : Welcher Fortuna-Profi beim Zeugnis der Fans durchgefallen ist

Hannover/Düsseldorf Es konnte kaum zwei Meinungen dazu geben, dass Fortuna beim 0:3 in Hannover eine schwache Leistung gezeigt hat. Bei der Spieler-Bewertung von Redaktion und Fans gab es dagegen ein überraschendes Ergebnis.

Notengebung ist immer eine subjektive Angelegenheit. Das gilt in der Schule, das gilt aber noch mehr für den Fußballplatz. Wie ein Betrachter, ganz gleich ob erfahren oder nicht, die Leistung eines Kickers in einer Partie bewertet, kann von ganz vielen Faktoren abhängen. Ist eine gelungene Flanke mehr im Gedächtnis geblieben als ein Ballverlust im Mittelfeld? Ist eine Geste negativ aufgefallen?

Hintergrund: Natürlich war auch uns selbst aufgefallen, dass wir zwar der Meinung waren, das wahrscheinlich schlechteste Saisonspiel Fortunas gesehen zu haben – ohne Aufbäumen gegen die Niederlage. Und doch standen da bei den Einzelnoten nur zwei Fünfen, was die Redaktion auch bei der Nachbetrachtung so beließ. Durchgefallen war schlicht die Mannschaft mit dem kaum vorhandenen Zusammenspiel. So wie ein Schüler mit zwei Fünfen nicht versetzt wird, wenn alle anderen Fächer nur Vierer sind.

Alle übrigen bewerteten Spieler, also jene, die mehr als 60 Minuten lang zum Einsatz kamen, erhielten von beiden Instanzen in der Mehrheit die gleichen Noten. Ausnahme: Felix Klaus. Den Außenstürmer sah die Redaktion noch bei „ausreichend", die Fans gaben eine 5. Der frühere Hannoveraner also durchgefallen – so wie die Mannschaft bei ihrer Pokalaufgabe.