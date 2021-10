Torhüter im Pech : Dennis Gorka wird Fortuna monatelang fehlen

Düsseldorf Der 19-jährige Torhüter bleibt einer der größten Pechvögel im Kader des Zweitligisten. Schon zum dritten Mal in diesem Jahr hat sich Gorka eine ernstere Verletzung zugezogen. Was diesmal passiert ist und wie lange sein Ausfall voraussichtlich dauern wird.

Nico Michaty plagte schon am Mittwochabend ein ungutes Gefühl. „Hoffentlich hat sich Dennis Gorka nicht schlimmer verletzt“, sagte der Trainer von Fortunas Regionalliga-Fußballern nach dem 3:3 gegen Rot-Weiss Essen am Mittwochabend. Gegen Ende der ersten Hälfte war der Jungprofi umgeknickt, in der Kabine hatte er seinen Fuß tapen lasen und hielt bis zum Schlusspfiff durch.