Nach Aus in der zweiten Runde : So viel Geld hat Fortuna durch die Pokal-Pleite verloren

Analyse Hannover/Düsseldorf Das Aus in der zweiten Runde des DFB-Pokals ist nicht nur aus sportlichen Gründen ein Rückschlag. Besonders finanziell ist die Niederlage bitter. Zwar wurde mit eventuellen Mehreinnahmen nicht direkt geplant, die Möglichkeiten werden so aber auch nicht größer. Was Fortuna durch die Lappen geht.