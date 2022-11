„Verrückte“ Belastung : Verletzte Stars nur WM-Zuschauer

Hamburg Viele große Namen fehlen bei der Weltmeisterschaft in Katar verletzt. Der Winter-Termin inklusive des Mammut-Programms im Vorfeld fordert wie befürchtet seinen Tribut.

Timo Werner . Paul Pogba . Diogo Jota. Philippe Coutinho. N'Golo Kante. Marco Reus. Alle verletzt, alle nicht bei der WM in Katar dabei. Zudem humpelt Sadio Mane nur ins Turnier – und Jürgen Klopp hatte es kommen sehen. Es sei „so klar, so klar“ gewesen, dass sich die Stars irgendwann verletzen würden, sagte der Teammanager des FC Liverpool. Die Belastung für die Spieler sei schlicht „verrückt.“

Auch Bundestrainer Hansi Flick sorgt sich vor dem Start der WM am Sonntag um seine Spieler. „Die Belastung kann nicht noch mehr werden“, warnte er: „Wir müssen aufpassen, dass wir das Rad nicht überdrehen.“ Dabei haben es die Bundesliga-Profis fast noch gut – jedenfalls nach der WM. In der Premier League wird rund eine Woche nach dem Finale schon wieder gespielt, auf ihren traditionellen Boxing-Day wollen die Engländer nicht verzichten. Spanien spielt an Silvester wieder, Italien am 4. Januar. „Kompliment an die DFL, dass wir da eine Pause haben nach der WM“, sagte Flick – die Bundesliga spielt erst am 20. Januar.