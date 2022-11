Superstars und Außenseiter : Das sind die Favoriten auf die Fußball-Weltmeisterschaft 2022

Düsseldorf Prognosen fallen schwer vor der Fußball-WM 2022. Wenn es um die Titelchancen geht, fallen viele bekannte Namen. Das DFB-Team muss sich eher hinten anstellen und darauf bauen, dass eine Überraschung fast schon wahrscheinlich ist.

Die WM in Katar ist in mancher Hinsicht eine Reise ins Ungewisse. Der viel gescholtene Gastgeber, ungewohnte klimatische Bedingungen und der Termin im Winter stellen alle Teams vor Herausforderungen, mit denen sie in dieser Form noch keine Erfahrungen haben. Damit verflüchtigen sich auch hergebrachte Favoritenrollen. Das DFB-Team sieht sich gleich in der Vorrundengruppe dem altbekannten Rivalen Spanien gegenüber, doch auch bei Luis Enriques Team ist vieles um Umbruch begriffen.