Bärbel Bas zur Fußball-WM in Katar : „Die FIFA muss jetzt handeln“

So wie diese Schalke-Fans denken viele in Deutschland und rufen zum Boykott der WM auf. Foto: dpa/David Inderlied

Duisburg In wenigen Tagen startet die umstrittene Fußball-WM in Katar. Lamya Kaddor (Grüne) und Mahmut Özdemir (SPD) waren bereits vor Ort. Bärbel Bas fordert einen Entschädigungsfonds für zu Tode gekommene Arbeiter. Wie die Duisburger Bundestagsabgeordneten zur WM in Katar stehen.