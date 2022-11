Statistik widerlegt Fan-Wahrnehmung : Was dem DFB-Team ohne Timo Werner alles fehlt

Analyse Düsseldorf Timo Werner wird die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar aufgrund einer Verletzung verpassen. Aus Sicht so mancher Fans kein Verlust. Für Bundestrainer Hansi Flick ist der Ausfall des Angreifers jedoch sogar ein „herber Verlust“. Was Flick in seiner Einschätzung bestärkt.

Timo Werner gehört zu den umstrittensten deutschen Nationalspielern. Das liegt vor allem an seiner Spielweise, die manchmal leichtes Fallen und damit das Schinden von Freistößen oder Elfmetern beinhaltet. Unter den Fans hat er längst einen gewissen Ruf weg. Doch auch sportlich hat sein Image gelitten: Nachdem er 2019/20 in der Bundesliga für Leipzig 28 Tore erzielt hatte, wechselte er nach London zum FC Chelsea. In England erlebte Werner zwei weniger gute Saisons, in denen er sich nie wirklich durchsetzen konnte und kaum Tore erzielte – er fiel eher durch häufige Abseitsstellungen oder vergebene Großchancen auf.

Eben wegen dieses Images, das er auch nach seiner Rückkehr nach Leipzig noch nicht ganz wieder verbessern konnte, war die Reaktion auf die Verletzung und das damit verbundene WM-Aus des 26-Jährigen unter manchen Fans sicher von wenig Mitleid geprägt. Neben Hohn und Spott gab es auch Stimmen, die in dem Ausfall Werners keinen großen Verlust sahen. Ja vielleicht sogar einen Vorteil für das DFB-Team. Doch die Auftritte des Leipziger Stürmers im Trikot der Nationalelf sprechen eine deutlich andere Sprache.

Das zeigen allein die Statistiken Werners in den 15 Spielen, seitdem Hansi Flick als Bundestrainer übernommen hat: Dort hatte er laut den Datenanalysten von „Opta“ die meisten Ballaktionen im gegnerischen Strafraum mit 89, gab gemeinsam mit Leroy Sané die meisten Torschüsse ab (33), hatte den höchsten Expected-Goals-Wert (7,1) und, was am Wichtigsten ist, erzielte er mit acht die meisten Tore. Kurzum: Seit Flick am Ruder ist, ist Timo Werner der torgefährlichste deutsche Stürmer. Trotzdem war die Rede immer wieder davon, dass die DFB-Elf ein Problem im Angriff habe. Wie soll es also ein Vorteil sein, wenn der offensichtlich beste Mann dann auch noch fehlt?

Werner sollte ein Schlüsselspieler bei dieser WM werden. Das liegt auch an seinen Qualitäten, die nicht so einfach messbar sind. „Er erarbeitet sich immer Chancen vor dem Tor, er läuft sich geschickt frei“, beschrieb es Bundestrainer Hansi Flick während der Länderspielpause im September. Kurz zuvor hatte Leipzigs Trainer Marco Rose etwas Ähnliches gesagt, als er auf die zu diesem Zeitpunkt mangelnde Torausbeute Werners angesprochen wurde: „Du musst erstmal dort hinkommen in die Räume.“ Werner gebe dem Spiel viel Tiefe und laufe immer wieder in die Schnittstellen.

Das ist eine Qualität, die das deutsche Team in dieser Form, gerade mit dem Tempo Werners, ansonsten nicht hat. Seine Läufe in die Tiefe können ebenso tief stehende Abwehrreihen, die die DFB-Elf immer wieder erwarten, auseinanderziehen oder durcheinanderwirbeln, sie können für Räume sorgen, die dann wiederum andere nutzen. „Er arbeitet sehr gut gegen den Ball, das ist für uns auch wichtig“, betonte Flick zudem.

Die Qualitäten Werners sind deshalb so wichtig, weil es in der DFB-Elf eben keinen echten Mittelstürmer gibt. Werner spielt selbst auch lieber auf dem Flügel, wo er Tempo aufnehmen kann. Doch mangels echtem „Neuner“ von internationalem Format muss Werner eben diese Rolle im Nationalteam einnehmen und interpretiert sie auf seine Weise. Zwar wünschte sich auch Flick noch mehr Effizienz vor dem Tor, doch im Großen und Ganzen war Werner im DFB-Team erfolgreich.