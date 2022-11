„Willst du mich verarschen“ : Werder-Profis wundern sich über DFB-Nominierung für Adeyemi und Brandt

dör Karim Adeyemi wurde zur Überraschung vieler Experten für den DFB-Kader für die Fußball-WM in Katar nominiert. Auch die Spieler von Werder Bremen wunderten sich - mit markigen Worten.

Es ist eine kurze Sequenz im Video von Leonardo Bittencourt. Er nahm in seinem Instagram-Post auf, wie die Mannschaft von Werder Bremen die Nationalmannschaftsnominierung für den WM-Kader für das Turnier in Katar verfolgte. Als endlich der Name Niclas Füllkrug auf dem Fernseher in einer Ecke des Raums auftauchte, war die Freude riesig. „Fülle“ wurde von seinen Mannschaftskollegen umarmt und lauthals gefeiert.