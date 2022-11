Offener Brief von Faninitiative : DFB soll WM-Prämien an Arbeitsmigranten spenden

Frankfurt Die Lebensbedingungen für ausländische Arbeiter bleiben eines der großen Themen vor der WM - wie auch die Debatte um einen Entschädigungsfonds. Der DFB bekommt einen Brief mit klarer Forderung.

In der Debatte um eine Entschädigung der Gastarbeiter im Gastgeberland Katar fordern Fans gut eine Woche vor dem Beginn der WM den Deutschen Fußball-Bund zum Handeln auf. Die Initiative „#boycottQatar2022“ schreibt in einem offenen Brief an DFB-Präsident Bernd Neuendorf, dass der Verband sein Preisgeld bei der Endrunde vom 20. November bis 18. Dezember für die Arbeitsmigranten und deren Angehörige einsetzen solle.