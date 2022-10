Abhängigkeit vom Videoschiedsrichter zu groß : Werder-Profis kritisieren Schiedsrichter nach Aus in Paderborn scharf

Paderborn Werder Bremen beschwert sich nach dem Aus im DFB-Pokal über ein aberkanntes Tor durch den vierten Offiziellen. Die Schiedsrichter würden keine eigenen Entscheidungen mehr treffen, meint ein Profi.

Fußball-Bundesligist Werder Bremen sieht sich auch durch das Schiedsrichtergespann um das Weiterkommen im DFB-Pokal gebracht. Insbesondere Leonardo Bittencourt will beim Pokal-Aus seines Teams am Mittwoch beim Zweitligisten SC Paderborn (4:5 im Elfmeterschießen) eine gewisse Hilflosigkeit bei einer kniffligen Situation ausgemacht haben. „Ich habe so etwas das Gefühl, sie verlassen sich zu sehr auf den Videobeweis, dass sie gar nicht mehr selbst entscheiden können“, sagte Bittencourt in der ARD nach dem Spiel. Hintergrund ist das Fehlen des Videoschiedsrichters in der zweiten Pokalrunde.