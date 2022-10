2. Bundesliga kompakt : Paderborn bleibt oben dran – Kiel dreht 0:1 in einen Sieg um

Paderborns Marvin Pieringer jubelt nach seinem Tor zum 1:0. Foto: dpa/David Inderlied

Düsseldorf Der SC Paderborn hat sich dank eines 3:0-Heimsiegs gegen Sandhausen in der Aufstiegszone der Zweiten Bundesliga festgesetzt. Holstein Kiel bleibt nach dem 3:1 gegen Heidenheim zumindest in Schlagdistanz, während Kaiserslautern nach sieben Spielen in Folgen erstmals wieder verliert. Die Sonntagsspiele in der Zusammenfassung.

SC Paderborn - SV Sandhausen 3:0 (1:0)

Der SC Paderborn ist im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga wieder voll in der Spur. Gegen den SV Sandhausen gewann das Team von Trainer Lukas Kwasniok am Sonntag mit 3:0 (1:0). Mit nun 25 Punkten sprangen die Ostwestfalen, die ihren zweiten Sieg in Serie nach zuvor zwei Pleiten feierten, auf Rang zwei.

Marvin Pieringer (10.), Robert Leipertz (47.) und Jannis Heuer (54.) schossen die Paderborner zum Erfolg. Die Sandhäuser, die nur eines der vergangenen neun Spiele gewinnen konnten, stecken weiterhin im Tabellenkeller fest und liegen auf Platz 15. Der SVS steht bei zwölf Zählern und nur zwei Punkte vor Relegationsrang 16.

In Paderborn gaben die Gastgeber sofort Gas. Nach mehreren gefährlichen Vorstößen in den gegnerischen Strafraum bediente Pieringer erst Julian Justvan, ehe jener den Österreicher per Steilpass fand und Pieringer den Ball unter die Latte wuchtete.

Sandhausen blieb insgesamt zu harmlos. Ein Schuss von Tom Trybull (36.), der aus elf Metern klar links vorbei ging, war die beste Aktion der Gäste.

Nach der Pause schlug Paderborn blitzartig zu. Dennis Srbeny steckte in die Schnittstelle zu Leipertz durch, der SVS-Torwart Patrick Drewes im Eins-gegen-Eins keine Chance ließ. Kurz darauf wurde Leipertz (50.) erneut exzellent freigespielt, der 29-Jährige schlenzte aus halblinker Position rechts vorbei. Heuer erhöhte schließlich nach Ecke von Florent Muslija per Kopf.

Holstein Kiel - 1. FC Heidenheim 3:1 (1:1)

Die Erfolgsserie des 1. FC Heidenheim ist nach acht Spielen ohne Niederlage gerissen. Der Tabellenvierte musste sich bei Holstein Kiel mit 1:3 (1:1) geschlagen geben und verlor im Aufstiegsrennen wertvollen Boden. Die Gastgeber kamen in ihrem 300. Zweitligaspiel zu einem verdienten Erfolg und rückten bis auf einen Punkt an die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt heran.

Matchwinner der Störche war vor 10.000 Zuschauern im Holstein-Stadion Steven Skrzybski. Der Ex-Schalker drehte mit zwei Treffern in der 45. und 51. Minute die Partie zugunsten der Norddeutschen, ehe Kwasi Okyere Wriedt (66.) den Endstand herstellte. Erstmals in dieser Saison kassierten die bislang so defensivstarken Gäste in einer Partie gleich drei Gegentore.

Für Doppelpacker Skrzybski waren es die Saisontore sieben und acht. Denis Thomalla (31.) hatte Heidenheim in Führung gebracht. In der Schlussphase geriet der Sieg der Gastgeber nicht mehr in Gefahr.

1. FC Kaiserslautern - SSV Jahn Regensburg 0:3 (0:1)

Die Unentschieden-Serie des 1. FC Kaiserslautern in der 2. Fußball-Bundesliga ist mit einem Negativerlebnis gerissen. Die Pfälzer verloren ihr Heimspiel gegen Jahn Regensburg mit 0:3 (0:1) und kassierten erstmals seit sieben Spielen wieder eine Niederlage. Die vergangenen sechs Partien des Teams von Dirk Schuster hatten jeweils mit einem Remis geendet.

Andreas Albers (8., 57.) und Prince Osei Owusu (87.) gelangen die Treffer für den zuletzt schwächelnden Jahn. Die Oberpfälzer hatten zuvor nur eine ihrer letzten neun Partien gewonnen, der Erfolg auf dem gewohnt hitzigen Betzenberg verschaffte im Tabellenkeller nun wieder etwas Luft. Auch der Aufsteiger aus Lautern steht trotz der zweiten Saison-Niederlage im gesicherten Mittelfeld.

Die Regensburger erwischten den deutlich besseren Start, hätten in der Anfangsphase schon für klare Verhältnisse sorgen können. Kaan Caliskaner (6., 11.) traf jedoch zweimal die Latte, nur Albers köpfte eine Maßflanke von Lasse Günther ein. Nach einer Viertelstunde erwachte der FCK aus seinem Tiefschlaf, erarbeitete sich bis zur Pause ein klares Chancenplus.

Im zweiten Durchgang ging es dann munter hin und her mit Torgelegenheiten auf beiden Seiten.

