Bundesliga kompakt Souveräner Bayern-Sieg, Wolfsburg rutscht unten rein

Der FC Augsburg hat dank einer umstrittenen Roten Karte und Kristijan Jakic seine Siegesserie in der Bundesliga weiter ausgebaut und damit die Krise beim VfL Wolfsburg noch einmal verschärft. Augsburg gewann am 26. Spieltag etwas glücklich mit 3:1 (1:1) gegen die eine Halbzeit lang in Unterzahl spielenden Wölfe, Arne Maier (45.+2) und Doppelpacker Jakic (61./79.) drehten die Partie noch für die Mannschaft von Trainer Jess Thorup. Das Tor von Patrick Wimmer (9.), der zudem noch von Schiedsrichter Timo Gerach (Landau) vom Platz gestellt wurde (45.), war für Wolfsburg zu wenig.