Ende eines Missverständnisses? Werder suspendiert Keita bis Saisonende

„Das Verhalten von Naby ist für uns als Verein nicht zu tolerieren. Mit dieser Aktion hat er sein Team in einer sportlich und personell angespannten Situation im Stich gelassen und sich über die Mannschaft gestellt“, erklärte Profifußball-Leiter Clemens Fritz am Dienstag. Das, was sich Keita, der zudem mit einer „erheblichen“ Geldstrafe belegt wurde, vor dem Bundesligaspiel des SVW bei Bayer Leverkusen erlaubt hatte, ließ den Verantwortlichen des Vereins keine andere Wahl.