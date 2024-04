Bayer Leverkusen vor Titelgewinn „Wollen nicht auf der Couch bei einem Glas Wasser Meister werden“

Am Sonntag wartet also in vielerlei Hinsicht kein Spiel wie jedes andere auf Bayer. Sollte das Wochenende mit der Meisterschaft enden, ist für die Profis einmal mehr Geduld gefragt. Für Partyexzesse bleibt ihnen keine Zeit. Frühzeitig den ersten Titel zu sichern läutet nicht nur für Xhaka gleich die nächste Titeljagd ein. Dafür gilt es, einen klaren Kopf zu bewahren. „Allzu viel gibt es dann nicht zu feiern, weil es danach weitergeht“, betont der Mittelfeldspieler. „Ich hoffe, dass wir es am Sonntag klarmachen, aber gefeiert wird auf jeden Fall erst am Ende der Saison. Wir haben noch was vor und müssen konzentriert bleiben und weiter so arbeiten wie bis jetzt.“