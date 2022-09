Werder Bremen im Gegnercheck : Das beste späte Team der Liga

Leverkusen Werder Bremen überzeugt als Aufsteiger bislang in der Offensive. Vor allem in der Schlussviertelstunde dreht das Team von Coach Ole Werner regelmäßig auf.

Die Mannschaft Die auswärts noch ungeschlagenen Bremer können in Leverkusen wieder auf Stammtorhüter Jiri Pavlenka zählen, der seine Oberschenkelprellung überwunden hat. Definitiv fehlen wird Mittelfeldspieler Leonardo Bittencourt (Rippenverletzung). An seine Stelle rückte zuletzt Romano Schmid, der von Nationaltrainer Ralf Rangnick just erstmals in den Kader der österreichischen Auswahl berufen wurde. Kapitän Marco Friedl bildet mit Milos Veljkovic und Zugang Amos Pieper die Dreierkette. Der Ex-Bielefelder Pieper füllt die Lücke, die der Ex-Leverkusener Ömer Toprak nach seinem Wechsel zu Antalyaspor hinterlassen hat. Der von Hertha BSC verpflichtete Verteidiger Niklas Stark kam indes bisher nur zu Kurzeinsätzen. Auf den Außenbahnen genießen Anthony Jung und der ehemalige Bayer-Profi Mitchell Weiser das Vertrauen von Trainer Ole Werner. Weiser hatte als Leihspieler in der Rückrunde der vergangenen Saison großen Anteil am Aufstieg der Bremer. Nach einem mittelschweren Wechseltheater im Sommer wurde der gebürtige Troisdorfer, der in dieser Spielzeit schon drei Vorlagen verbuchen kann, fest verpflichtet.