Bundesliga kompakt : Stuttgart feiert den ersten Saisonsieg – Mainz gewinnt in Bremen

Stuttgarts Wataru Endo (l) jubelt nach seinem Tor zum 4:1. Foto: dpa/Marijan Murat

Düsseldorf Erleichterung im Schwabenland. Unter Interimstrainer Michael Wimmer gewinnt der VfB Stuttgart erstmals in dieser Saison. 4:1 heißt es am Ende gegen den VfL Bochum. Auch Mainz 05 feiert beim 2:0 in Bremen einen Sieg. Die Samstagsspiele in der Zusammenfassung.

VfB Stuttgart - VfL Bochum 4:1 (2:1)

Der taumelnde VfB Stuttgart hat am Ende einer konfusen Woche den ersehnten Befreiungsschlag gelandet. Nach der Trennung von Trainer Pellegrino Matarazzo und der bisher ergebnislosen Suche eines Nachfolgers gewannen die Schwaben am 10. Spieltag dank des überragenden Silas 4:1 (2:1) im Kellerduell der Fußball-Bundesliga gegen Schlusslicht VfL Bochum. Damit hat der VfB seinen ersten Saisonsieg geschafft und die direkten Abstiegsplätze verlassen.

Silas (3., Foulelfmeter und 64.) sowie Naouirou Ahamada (22.) und Wataru Endo (71.) trafen für die Stuttgarter, die unter Interimscoach Michael Wimmer ihre historisch einmalige Sieglos-Serie zum Saisonstart beendeten. Der neue Bochumer Trainer Thomas Letsch wartet dagegen weiter auf seinen ersten Auswärtssieg, der VfL hat seit mehr als 35 Jahren nicht beim VfB gewonnen. Daran änderte auch das Tor von Simon Zoller (29.) nichts.

Werder Bremen - 1. FSV Mainz 05 0:2 (0:1)

Höhenflug vorerst gestoppt: Werder Bremen hat in der Bundesliga eine unerwartete Niederlage eingesteckt. Gegen den FSV Mainz 05 verlor der zuletzt so furiose Aufsteiger am 10. Spieltag zu Hause nicht unverdient mit 0:2 (0:1), Marcus Ingvartsen (36.) und Jae-Sung Lee (66.) trafen für die cleveren Mainzer.