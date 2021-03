Shitstorm gegen Shirt-Aktion : Löw kontert Kritik – Kimmich hält WM-Boykott für „zehn Jahre zu spät“

Duisburg Joachim Löw und die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wehren sich gegen den Eindruck, dass die Menschenrechtsaktion am Donnerstag Marketing-Selbstzwecken diente.

„Ein Boykott hilft niemanden. Man kann mit so einem Turnier Aufmerksamkeit in der ganzen Welt erzeugen und Dinge in die Richtige Richtung bringen“, sagte Löw am Samstag in Bukarest vor dem Qualifikationsspiel gegen Rumänien am Sonntag (20.45 Uhr/RTL).