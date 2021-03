Noch-Bundestrainer : Löw will nach EM im Sommer nicht sofort einen neuen Job

Düsseldorf Bundestrainer Joachim Löw konzentriert sich derzeit voll auf die anstehende EM und beschäftigt sich nicht mit einem neuen Trainer-Job. Falls die EM noch einmal verschoben wird, will Löw trotzdem im Sommer als Bundestrainer aufhören.

Joachim Löw bleibt bei seinem Abschied im Sommer, auch wenn die Fußball-EM wegen der Corona-Pandemie erneut verschoben werden müsste. „Nächstes Jahr nicht mehr“, erklärte der Bundestrainer zu dem Szenario, das er allerdings nicht für realistisch hält. Er gehe davon aus, dass die Europameisterschaft ab 11. Juni stattfinden werde. „Es wäre für alle Beteiligten kein Ziel“, erklärte Löw: Zwei Turniere in einem Jahr seien nicht vorstellbar. 2022 findet die nächste WM in Katar statt.

Mit seiner persönlichen Zukunft wird er sich bis zum Ende der EM nicht beschäftigen, betonte Löw vor dem Länderspielstart 2021 mit dem WM-Qualifikationsspiel am Donnerstag gegen Island. „Ehrlich gesagt: Ich weiß nicht, was bei meinem Berater los ist. Ich will absolut nichts hören. Ich habe ihm gesagt, ich will bis zur EM mit nichts konfrontiert sein“, sagte der 61-Jährige am Mittwoch in Düsseldorf. Das gelte auch für die Zeit bis und während der Europameisterschaft.